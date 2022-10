Ein neun Jahre altes Kind ist bei einem Unfall in Berlin-Wilmersdorf schwer verletzt worden.



Der Junge hatte am Freitagnachmittag gemeinsam mit seinem 50-jährigen Vater den Hohenzollerndamm an einer grünen Ampel überqueren wollen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden seien dabei vom Auto eines 25-Jährigen erfasst worden, der aus der Konstanzer Straße nach rechts abbiegen wollte.



Laut Polizei überrollte das Auto den Jungen, der dadurch erhebliche Verletzungen an den Beinen sowie Kopf und Rumpf erlitt. Lebensgefahr soll demnach aber nicht bestehen. Auch der Vater wurde bei dem Unfall leicht am Arm verletzt. Er wurde, sowie auch der Autofahrer, ambulant vor Ort behandelt.