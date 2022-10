Quadfahrer in Oberhavel tödlich verunglückt

Do 20.10.22 | 19:53 Uhr

Ein Quadfahrer ist bei Großwoltersdorf (Oberhavel) tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Neuruppin am Donnerstag mitteilte, fanden Arbeiter den 27 Jahre alten Mann am Morgen auf einem Feldweg.

Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können, hieß es weiter. Nach ersten Erkenntnissen sei der Quadfahrer im Dunkeln mit seinem Fahrzeug auf einen abgestellten Traktor aufgefahren. Die genauen Umstände müssten noch geklärt werden.