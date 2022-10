Kathrin83 Berlin Samstag, 22.10.2022 | 09:56 Uhr

Wenn ich mal nach Falkensee in das Tierheim schaue, dann habe ich das Gefühl dort möchte man keine Tiere vermitteln. Keine Vermittlung an ältere, nur gesicherten Ausgang... und unfreundlich. Da sinkt die Spendenbeteitschaft automatisch.

Von Berlin will ich nicht anfangen, die sind total irre dort. Wenn jemand mit 70 keinen Wuffi mehr bekommt und man mir im Randgebiet von Berlin erzählen will, eine jetzt dürfe definitiv nicht raus, da sie überfahren wird, dann hilft nur ebay Kleinanzeigen. Meine Nachbarin hat ihren Schoßhund und meine Katzen vom Bauernhof bei Prenzlau leben auch noch.



Ich will die Problematik nicht in Abrede saber Mitarbeiter im Tierheim sind immer unfreundlich und vermitteln einem das Gefühl total dumm zu sein, was den Umgang mit Tieren anbelangt. So nach dem Motto: sind sie sich sicher, dass gerade SIE das schaffen. Ich wurde noch nie so frech behandelt, wie in diversen Tierheimen, beim Versuch zwei Kätzchen zu bekommen.