Mit Slogans wie "Sofort Hilfe für Arme" haben Aktivisten am Samstag vor dem Kanzleramt in Berlin mehr Unterstützung für Menschen mit niedrigen Einkommen gefordert. Nach Angaben der Berliner Polizei beteiligten sich 200 Menschen an dem Protest gegen die Sozialpolitik der Bundesregierung. Betroffene beklagten bei der Kundgebung mangelnde Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben.



Angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise wachse die Not von knapp 14 Millionen Armutsbetroffenen in Deutschland mit jedem Tag, erklärte der Paritätische Wohlfahrtsverband anlässlich der Demonstration. Der Protest sei überzeugend, weil auch betroffene Menschen auf die Straße gingen und ihr Gesicht zeigten, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider bei dem Protest dem Evangelischen Pressedienst (epd): Die Betroffenen machten deutlich, "Armut ist nicht erst dann gegeben, wenn Menschen unter Brücken schlafen müssen, zu wenig zu essen oder keine Kleidung haben, sondern Armut ist Ausgrenzung".