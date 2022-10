Polizeibeamte in Deutschland werden immer öfter Ziel von Gewalt. Das geht aus neuen Zahlen des Bundeskriminalamtes hervor. In Berlin werden Polizisten demnach am häufigsten angegriffen. Aber auch Attacken gegen Rettungskräfte nehmen zu.

Die Zahl der offiziell erfassten Gewalttaten gegen Polizisten ist nach Daten des Bundeskriminalamts (BKA) 2021 gestiegen. Insgesamt wurden 39.649 Fälle verzeichnet und damit 1,8 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor, wie das BKA am Donnerstag mitteilte. Die Aufklärungsquote lag demnach bei 97,6 Prozent.

In Berlin wurden insgesamt 4.045 Gewalttaten registriert - das waren 541 mehr als im Jahr 2020. Das entspricht einem Anstieg von 15,4 Prozent. Nur in Mecklenburg-Vorpommern (31 Prozent) und Hessen (19,1) war die Steigerung größer. Auf 100.000 Einwohner gerechnet gab es in Berlin rund 100 Gewalttaten gegen Beamte, so viele wie in keinem anderen Bundesland. In Brandenburg lag die Gesamtzahl der erfassten Delikte bei 1.171, das waren 13 mehr als 2020.