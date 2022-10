Drei Männer in Untersuchungshaft nach Raubmorden und Raubserie an Senioren

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bereits in der vergangenen Woche Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Täter vollstreckt, sie befänden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Männer im Alter von 22, 23 und 37 Jahren sollen an zwei Raubmorden beteiligt gewesen sein, einer davon geschah in Berlin, der andere in Annaburg (Sachsen-Anhalt).

Die Täter sollen am 19. August zunächst in Annaburg einen Raubmord an einer 67-jährigen Frau begangen haben. Auch der Raubmord an einem 83-jährigen Mann in Reinickendorf am 22. August wird ihnen zulasten gelegt. In beiden Fällen wurde das Opfer tot in der eigenen Wohnung aufgefunden, die Todesumstände deuteten jeweils auf ein Tötungsdelikt hin.

Wie die Polizei mitteilt, werden den Tätern zudem vier weitere Raubstraftaten auf Seniorinnen und Senioren in diesem Sommer in Berlin angelastet, die meisten davon im Märkischen Viertel. Anfang Juli sollen drei Männer und eine Frau einen 81-Jährigen und seine 87-jährige Ehefrau mit einem Messer bedroht, geschlagen und gefesselt und ausgeraubt haben. Ende Juli überfielen zwei Männer einen 82-Jährigen in seiner Wohnung und im September wurde eine 80-jährige Frau von fünf Männern in ihrer Wohnung überfallen, auch sie wurden beide gefesselt. Ende August kam es zudem zu einem ähnlichen Vorfall in Moabit, bei dem ein 78-jähriger Mann gefesselt und geschlagen wurde, hier waren vier Männer die Täter.

Die Polizei ermittelt weiter in den Fällen, heißt es in der Mitteilung, um auch die Mittäter und mögliche weitere Taten zu finden.