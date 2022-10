Mit einem Motorradkorso durch Berlin wird am Sonntag an die in diesem Jahr tödlich verunglückten Bikerinnen und Biker in der Region erinnert.

Die Mahn- und Gedenkfahrt ist um 9 Uhr morgens in Berlin-Mariendorf gestartet. Sie endet am Winterfeldplatz in Berlin-Schöneberg, wie der Verein Christ und Motorrad auf seiner Webseite ankündigte. Im Anschluss findet ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in der St. Matthias-Kirche am Winterfeldtplatz statt.



Der Verein Christ und Motorrad organisiert seit 1974 alljährlich eine Mahn- und Gedenkfahrt durch Berlin. Den Abschluss der Fahrt bildet jeweils ein Gottesdienst, bei dem der Verunglückten gedacht wird. Die Motorrad-Saison startet der Verein zudem jedes Frühjahr mit einem ökumenischen "Anlassgottesdienst".