Die CDU-Fraktion hatte den Antrag eingebracht. Sie wirft Blumenthal vor, im Fall der Löschung eines Info-Podcasts des Gesundheitsamtes gelogen zu haben. Es ging um die Frage, ob für die Löschung die verwandtschaftlichen Beziehungen eines am Podcast beteiligten Musikers eine Rolle gespielt hatten. Dieser ist ein Cousin von Clan-Boss Abou-Chaker. Die Gesundheitsstadträtin hatte einen Zusammenhang bestritten.

In Berlin-Neukölln ist ein Missbilligungsantrag gegen die Gesundheitsstadträtin Mirjam Blumenthal (SPD) in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gescheitert.

Der sozialpsychiatrische Dienst in Neukölln soll Menschen in akuten psychischen Ausnahmesituationen beistehen. Doch nach einem Streit im Gesundheitsamt ist niemand mehr da, um Betroffenen zu helfen. Von A. Everwien, O. Tischewski, E. Angeloudis

Sozialpsychiatrischer Dienst in Neukölln stellt telefonischen Notdienst ein

Bei der Abstimmung in der BVV votierten am Mittwochabend 26 Bezirksverordnete der Zählgemeinschaft aus SPD und Grünen gegen den Antrag. 11 Bezirksverordnete von CDU und AfD stimmten für den Antrag. Es gab 3 Enthaltungen von Seiten der FDP. Die Linke nahm nicht an der Abstimmung teil.

Blumenthal steht allerdings auch in anderem Zusammenhang in der Kritik. Dabei geht es unter anderem um angebliches Mobbing durch die Gesundheitsstadträtin, die derzeit krank gemeldet ist. Außerdem wird kritisiert, dass mit Blumenthal eine Verwaltungskraft und keine Amtsärztin das Gesundheitsamt führt.