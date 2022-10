Zum Wochenstart wird es in Berlin und Brandenburg ungewöhnlich warm mit Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad in der Uckermark und 26 Grad an der Elster. In Berlin erreichen die Temperaturen am Montag bis zu 24 Grad. Neben durchziehenden Wolkenfeldern bleibt es größtenteils freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zum Abend wird es Richtung Prignitz zunehmend bedeckt.