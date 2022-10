Fragen und Antworten - Was tun, wenn die Post nicht oder zu spät kommt?

Do 27.10.22 | 17:22 Uhr | Von Philip Barnstorf

Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Immer mehr Berliner beschweren sich über zu späte Briefe. Eine lahmende Post kann böse Folgen haben. Was passiert etwa, wenn Kündigungen zu spät ankommen? Und wie lange im Voraus sollte man Briefe losschicken? Von Philip Barnstorf



Die Menschen in Deutschland verschicken rund eine Milliarde Briefe - und das jeden Monat. Die meisten davon befördert die Deutsche Post. Im Schnitt braucht sie dafür nach eigenen Angaben 1,2 Tage. Aber etwa in Berlin gibt es derzeit Probleme. Aus der Hauptstadt gingen in diesem Jahr bis Ende September fast 2.500 Beschwerden über die Post bei der Bundesnetzagentur ein, mehr als doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Im Oktober würden die Beschwerdezahlen weiter steigen, teilte die Bundesnetzagentur mit. Die Post verweist auf viele Mitarbeiter, die mit Corona zu Hause bleiben müssten. Außerdem habe das Unternehmen Probleme, genug neue Postboten zu finden. Für Verspätungen entschuldigt sich das Unternehmen "in aller Form bei den betroffenen Kunden". Zu späte Briefe können böse Folgen haben, etwa wenn Kündigungen nicht wirken, weil sie nicht rechtzeitig ankommen. Daher hier unser FAQ zum Thema: Was tun, wenn die Post nicht oder zu spät kommt?

Wie gehe ich sicher, dass wichtigere Dokumente ankommen?

Simon Götze ist Spezialist fürs Thema Briefe bei der Berliner Verbraucherzentrale. Er empfiehlt, wichtige Dokumente per Einwurfschreiben zu verschicken. "Dann hat man eine Sendungsnummer und kann nachvollziehen, ob das Schriftstück angekommen ist", sagt Götze. Falls der Brief nicht ankomme, merkE man das gleich und könne einen neuen losschicken.

Wie lange im Voraus sollte ich Briefe abschicken?

Die Post muss 95 Prozent ihrer Briefe innerhalb von zwei Tagen beim Empfänger abliefern. So will es das Gesetz. Nach Post-Angaben klappt das auch. Aber das sind eben nicht 100 Prozent - und irgendwas kann immer schiefgehen. Simon Götze rät daher: "Wenn man ganz sicher sein will, sollte man den Brief mindestens eine Woche im Voraus losschicken. Aber gerne auch noch früher." Bei Mietverträgen könne es nicht schaden, die Kündigung schon ein halbes Jahr vorher loszuschicken. Dann habe der Vermieter keine Chance, die Kündigung wegen Zeitverzugs abzulehnen.

Was kann ich tun, wenn Briefe oder Pakete zu spät bei mir ankommen?

"Eigentlich sollten Briefe innerhalb von zwei Tagen ankommen", sagt Simon Götze, "Wenn es immer wieder länger dauert, würde ich mich an zunächst an die Post wenden." Wenn das nichts bringt, sollten Verbraucher die Bundesnetzagentur [bundesnetzagentur.de] über die Mängel informieren. Deren Aufgabe ist es nämlich zu prüfen, ob die Post ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllt. Haben die Verbraucher mit ihren Beschwerden recht "fordern wir das Postunternehmen auf, die Mängel schnellstmöglich abzustellen und dauerhaft für eine ordnungsgemäße Postversorgung zu sorgen", heißt es auf der Seite der Bundesnetzagentur.



Wer haftet, wenn etwa Kündigungen nicht wirksam werden, weil der Brief zu spät kommt?

Wirklich blöd ist es, wenn man beispielsweise eine zusätzliche Monatsmiete zahlen muss, weil die Kündigung nicht rechtzeitig beim Vermieter angekommen ist. Hierfür haftet die Post nicht. "Letztlich muss der Absender sichergehen, dass seine Kündigung rechtzeitig ankommt", sagt Simon Götze und rät abermals: "Rechtzeitig per Einschreiben losschicken!" Für die besonders Sicherheitsbedürftigen gebe es außerdem Kurierdienste. "Aber die sind sehr teuer", sagt Götze. Schließlich rät er noch: "Man sollte klären, ob die schriftliche Kündigung wirklich notwendig ist. Die meisten im Internet geschlossenen Verträge lassen sich zum Beispiel auch online kündigen."

Muss ich Mahngebühren auf Rechnungen zahlen, die gar nicht bei mir angekommen sind?

Nein. Wenn die Rechnung noch nicht da ist, greifen auch keine Mahngebühren. "Grundsätzlich muss der Absender beweisen, dass der Brief rechtzeitig angekommen ist", sagt Simon Götze, "Das sollte man dem Rechnungssteller erklären und der Mahnung widersprechen." Allerdings gilt: "Die eigentliche Rechnung muss man natürlich trotzdem zahlen. Sie gilt mit der Mahnung als zugestellt." Aber aufgepasst: Nicht alle Rechnungen müssen per Brief zugestellt werden. In manchen Fällen gelten auch per Email versandte Forderungen. Dann greift natürlich auch die Mahngebühr.

Sollte ich Wertsachen per Brief verschicken?

Bargeld, Schmuck und andere wertvolle Gegenstände sollte man weder per normalem Brief noch per Einschreiben verschicken. Wenn sie nämlich verloren gehen, haftet die Post gar nicht oder nur für maximal 25 Euro. Aber das Unternehmen bietet eine Alternative, nämlich den Wertbrief. "Hierbei haftet die Deutsche Post bei Sachwerten bis 500 Euro, bei Bargeld bis 100 Euro", teilt die Post auf Nachfrage mit.

Wie gehe ich sicher, dass Weihnachtspakete rechtzeitig ankommen?

Die Post selbst rät dazu, Weihnachtspakete so früh wie möglich, spätestens aber am 20. Dezember abzuschicken. Briefe sollten spätestens am 22. Dezember im Briefkasten sein. Simon Götze von der Verbraucherzentrale ist vorsichtiger. Er rät, wie auch bei Briefen, Pakete generell eine Woche vor geplanter Ankunft aufzugeben, "um ganz sicher zu gehen."

Wer kommt für verlorene oder beschädigte Pakete auf?

Nach eigenen Angaben haftet die Deutsche Post für bis zu 500 Euro, wenn Pakete beschädigt werden oder verloren gehen. Allerdings können Kunden zusätzlich eine Transportversicherung kaufen, die Schäden bis zu 25.000 Euro abdeckt.

