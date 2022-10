Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten und zwei Verletzten im Mühlenbecker Land (Oberhavel) muss sich ein 24-Jähriger vom kommenden Dienstag an vor Gericht verantworten. Der Mann soll mit einem 510 PS-starken Auto auf einer Bundesstraße voll beschleunigt und so den Verkehrsunfall verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem Mord und Mordversuch vor.

Wie das Gericht in Neuruppin mitteilte, soll der Mann im Juli 2021 mit seinem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen sein. In dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden zwei Frauen im Alter von 32 und 28 Jahren getötet. Die Jüngere war nach Angaben der Polizei im sechsten Monat schwanger, auch das ungeborene Kind überlebte den Unfall nicht. Ein Mann und eine weitere Frau in dem Fahrzeug wurden schwer verletzt.



Der 24-Jährige soll bei dem Unfall am Samstagabend des 10. Juli betrunken gewesen sein. Er soll nach den Angaben der Staatsanwaltschaft mit seinem Beifahrer versucht haben, vom Unfallort zu flüchten. Die beiden waren aber wenig später von der Polizei gefasst worden. Nachdem ein Sachverständiger die Daten des Fahrzeugcomputers im Unfallauto ausgewertet hatte, war der Fahrer im April in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen den Beifahrer wurde gesondert ermittelt.