Im Verfahren nach der Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln ist ein Angeklagter zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro verurteilt worden.

Der 38-Jährige wurde am Mittwoch der Sachbeschädigung in neun Fällen schuldig gesprochen. Er habe im Sommer 2017 Aufkleber mit eindeutig rechtem Bezug an Haltestellen oder Verteilerkästen geklebt, so das Amtsgericht Berlin-Tiergarten.