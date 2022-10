Wegen des Polizeieinsatzes war der Zugverkehr zwischen Friedrichsfelde Ost und Wartenberg zwischenzeitlich gesperrt worden. Deshalb mussten die Züge der S75 stattdessen zwischen Warschauer Straße und Mahlsdorf fahren. Am Mittag lief der Verkehr wieder normal an, wie die Berliner S-Bahn auf Twitter mitteilte. Es könne aber noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Berlin und in Herne wichtige Kabel der Bahn durchtrennt. Inzwischen gibt es offenbar Hinweise auf einen verfassungsfeindlichen Hintergrund der Sabotage-Aktionen.

Bei dem Sabotage-Akt vor zwei knapp Wochen waren unter anderem an der Bahnstrecke in Karow und in NRW zentrale Datenkabel durchtrennt worden. Dadurch war das Zugfunknetz der Bahn ausgefallen. Der Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands musste für mehrere Stunden eingestellt werden.

Die Bundeswanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren übernommen. Wegen möglicher verfassungsfeindlicher Sabotage habe die Behörde ein Verfahren gegen unbekannt eingeleitet, sagte ein Sprecher. Das Bundeskriminalamt solle die Ermittlungen übernehmen.

