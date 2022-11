Gegen eine Frau, die am 30. Oktober in der Alten Nationalgalerie in Mitte ein verglastes Gemälde mit Kunstblut bespritzt haben soll, ist am Dienstag Anklage wegen Sachbeschädigung erhoben worden. Das hat die Berliner Staatsanwaltschaft auf Anfrage des rbb bestätigt.

Der Tatvorwurf lautet "Gemeinschädliche Sachbeschädigung". Die Angeklagte soll das Gemälde "Clown" von Henri de Toulouse-Lautrec beschädigt haben, es war mit einer Glasscheibe geschützt. Zuvor soll die Frau Flugblätter im Saal verteilt haben.

Schließlich habe sie sich an die Wand neben dem Gemälde geklebt, teilte ein Sprecher der Staatlichen Museen mit, zu denen die Alte Nationalgalerie gehört. Die 53-Jährige sitzt seit dem 30. Oktober in Untersuchungshaft, weil sie keinen festen Wohnsitz habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit.