Volkstrauertag - Berlin und Brandenburg gedenken Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft

So 13.11.22 | 08:36 Uhr

Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Traditionell zwei Sonntage vor dem ersten Advent wird in Deutschland der Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus gedacht. Dazu finden am Sonntag in Berlin und Brandenburg zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt.

Mit mehreren Veranstaltungen zum Volkstrauertag wird am Sonntag in Berlin und Brandenburg an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Seit Anfang der 1950er Jahre findet der nationale Gedenktag im November statt, immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent. Der Tag soll zu Versöhung, Verständigung und Frieden mahnen und auch Opfer von anderen Kriegen und Verfolgung in den Blick nehmen. Besonders im Fokus steht am diesjährigen Volkstrauertag der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Zentrale Veranstaltungen in Berlin

Am Morgen um 10:00 Uhr lädt der Berliner Landesverband des Volksbundes Deutscher Gräberfürsorge zum Gedenkgottesdienst in die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz, den Angaben nach insbesondere insbesondere mit Blick auf die Lage in der Ukraine. Für 12:30 Uhr ist dann die größte Gedenkveranstaltung am Volkstrauertags geplant. In der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Neue Wache, findet eine Krankniederlegung statt. Erwartet werden dazu unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und die Berliner Regierende Franziska Giffey. Im Anschluss findet dann ab 13:30 Uhr im Bundestag die zentrale Gedenkveranstaltung statt. Dabei wird Bundespräsident Steinmeier das Totengedenken sprechen.

Gedenken auch in Brandenburg

Auch in Brandenburg wird den ganzen Tag über in vielen Orten auf Friedhöfen und an Gedenkstätten der Kriegsopfer gedacht. Die Landeshaupstadt Potsdam lädt um 13:00 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung im Potsdam Museum. Erwartet werden Oberbürgermeister Mike Schubert, auch die stellvertrende Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher wird anwesend sein. Nach der Veranstaltung erfolgt eine Kranzniederlegung auf dem Neuen Friedhof. Auch in Cottbus, Oranienburg und Brandenburg an der Havel gibt es entsprechende Veranstaltungen.

Volksbund fordert vermehrten Dialog mit Russland

Der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, plädiert vor dem Volkstrauertag für ein stärkeres Bemühen um russische Gesprächspartner. Dabei sollten die Kirchen schauen, "ob es noch zivilgesellschaftliche Anknüpfungspunkte in Russland gibt", sagte Schneiderhan der Deutschen Presse-Agentur. Der Volksbund ist eine humanitäre Organisation. Im Auftrag der Bundesregierung erfasst, erhält und pflegt er Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland und fördert die Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.11.2022, 9 Uhr