Die Freien Demokraten (FDP) wünschen sich in Berlin einen Harald-Juhnke-Platz am Kurfürstendamm. Einen entsprechenden Antrag hat die FDP-Fraktion in Charlottenburg-Wilmersdorf an die Bezirksverordnetenversammlung gestellt.

Darin wird gefordert zu prüfen, wo eine Straße oder ein Platz nach dem 2005 verstorbenen Schauspieler und Entertainer benannt werden könnte. Nach Ansicht der Liberalen soll der Joachimsthaler Platz am Kurfürstendamm künftig Harald-Juhnke-Platz heißen.