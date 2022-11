"Say her name"

In Berlin sind am Samstag erneut Menschen für Veränderungen im Iran auf die Straße gegangen. Am Brandenburger Tor kamen am Samstagnachmittag nach Schätzung der Polizei rund 150 Menschen zusammen. Der Protestzug war angemeldet mit dem Titel "Verurteilung des Kindesmords und eindeutige Verletzung der Menschenrechte im Iran durch die Islamische Republik und Zensur der Zahl der Todesopfer durch die Medien".

Auch am Werderschen Markt in der Nähe des Auswärtigen Amts demonstrierten Menschen. Die Polizei ging zunächst von rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Der Protest war angemeldet mit dem Titel "Solidarität mit den Mitarbeitern der medizinischen Einrichtungen sowie die Patientenrechtsverletzungen durch die Sittenpolizei der Islamischen Regierung in Iran".