Trotz Kritik haben Klimaschutz-Demonstranten ihre Straßenblockaden in Berlin fortgesetzt. Aktivisten setzten sich am Montagmorgen auf vier Kreuzungen in verschiedenen Stadtteilen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einige von ihnen klebten sich auch fest. Es kam zu längeren Staus.

In der Elsenstraße/Ecke Puschkinallee in Friedrichshain sorgten acht Personen nach rbb-Informationen für einen zwei Kilometer langen Stau in Richtung Elsenbrücke. Laut Polizeiangaben kam es dort zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen von Autofahrern mit Blockierern. Ebenso wie bei einer Blockade an der Frankfurter Allee/Ecke Möllendorffstraße.

Zudem setzten sich Demonstranten an der Bornholmer Straße/Ecke Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg auf die Fahrbahn und besetzten zwei Schilderbrücken an der A 100 zwischen Detmolder Straße und Innsbrucker Platz sowie zwischen Oberlandstraße und Gradestraße.