Luckebuck Berlin Dienstag, 01.11.2022 | 12:55 Uhr

Vielleicht deshalb, weil man trotz Kopfhörern nicht gezwungen ist, diese in einer alles übertönenden Lautstärke zu benutzen?

(Übrigens ist die Verwendung von Kopf- und Ohrhörern in der Nähe von Lärmquellen eh nicht empfehlenswert; man neigt dazu, den Krach mit einer übertriebenen Lautstärke zu übertönen.)

Sollte der besagte Fußgänger aufgrund von Unachtsamkeit selbst schuld sein, hält sich mein Mitgefühl in Grenzen.

Ich finde es übrigens lächerlich, bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach der Legislative zu rufen und Verbot um Verbot zu verlangen. Ich will nicht in einem Unterdrückungsstaat leben, sondern in einer freien Gesellschaft, der das Konzept der Eigenverantwortung nicht fremd ist.