Zuletzt gab es Dienstag zwei Angriffe auf Wahlkreisbüros, wie die Polizei mitteilte. Einen Vorfall meldete die Polizei in der Großbeerenstraße in Kreuzberg. Dabei sei ein Fenster beschädigt worden. Einen weiteren Vorfall gab es in der Kolonnenstraße in Schöneberg. Hier wurde laut Polizei ein Schriftzug mit Farbe auf das Schaufenster gesprüht.

In der Nacht zu Montag beschädigten Unbekannte laut Polizei Büros von politischen Parteien in der Berliner Straße in Pankow und in der Landauer Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf. es wurden Scheiben beschädigt, Aufkleber aufgebracht und Farbgläser geworfen. In beiden Fällen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes die weiteren Ermittlungen übernommen.



In der Nacht auf den 1. November griffen Unbekannte ein Wahlkreisbüro in Berlin-Lichtenberg an. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten sie in der Buggenhagenstraße offenbar mit einem stumpfen Gegenstand zwölf Fensterscheiben.



Ende Oktober teilte die Polizei mit, dass ein Parteibüro im Jungfernstieg in Lichterfelde-Ost (Steglitz-Zehlendorf) beschädigt worden sei. Auch hier gab es Farbschmierereien.