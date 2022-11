Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend mehrere Cafés, Spätkaufgeschäfte und Shisha-Bars in den Bezirken Pankow und Tempelhof-Schöneberg durchsucht.

In einem Lokal in der Winsstraße wurden 300 E-Shishas sichergestellt, die nicht für den europäischen Markt zugelassen sind, so die Polizei. Außerdem wurden Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz, mehrfach Unregelmäßigkeiten in der Kassenführung und in zwei Fällen illegaler Alkoholausschank festgestellt.

An dem Einsatz waren 25 Polizei-Einsatzkräfte, acht Kräfte des Hauptzollamts Berlin sowie jeweil zwei Mitarbeitende des Pankower Finanz- und Ordnungsamts beteiligt.

Bei dem Verbundeinsatz seien auch Verbindungen zu Clan-Strukturen geprüft worden. Ob eine oder mehrere der durchsuchten Einrichtungen zu einer polizeibekannten Großfamilie gehören, konnte die Polizei-Sprecherin nicht bestätigen.