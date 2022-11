Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montag ihre Blockade-Aktionen in Berlin fortgesetzt. Am Morgen klebten sich mehrere Personen auf dem Messedamm in Berlin-Charlottenburg fest.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) kam es im Bereich des ICC zu Staus. Auch die Neue Kantstraße sei blockiert worden, teilte die VIZ auf Twitter mit.

Gegen 10 Uhr wurden die Protestaktionen dort laut VIZ von der Polizei aufgelöst.