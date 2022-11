Nach dem Traktorunfall mit neun Verletzten in Oberkrämer im Ortsteil Marwitz (Oberhavel) ist die Identität des Fahrers inzwischen bekannt. Wie die Polizeisprecherin Dörte Röhrs dem rbb am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen 36-jährigen Mann. Er habe sich bereits am Montagvormittag bei der Polizei als Unfallverursacher gemeldet.