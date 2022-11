Ein Mann ist in Oranienburg (Oberhavel) offenbar einem Tötungsverbrechen zum Opfer gefallen. Die Polizei bestätigte am Samstag rbb|24, dass eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen hat. Allerdings seien die Umstände noch vollkommen unklar.

Gesichert sei, dass ein Mann mit Stichverletzungen in einem Wagen an einer Oranienburger Tankstelle gefunden wurde, er dann schwer verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort starb er am frühen Samstagmorgen.

Die Mordkommission ermittle in alle Richtungen.