58-Jähriger bei Gasexplosion in Sputendorf schwer verletzt

So 06.11.22 | 08:59 Uhr

Ein Mann ist am Samstagabend in Sputendorf (Potsdam-Mittelmark) bei einer Gasexplosion schwer verletzt worden. Das bestätigte die Polizei Antenne Brandenburg am Sonntag.

Die Explosion löste demnach einen Brand aus, der aber schnell gelöscht wurde. Der 58-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei ermittelt, wie es genau zu dem Vorfall gekommen ist. Nach Informationen der "B.Z." [bz-berlin.de] ist eine elf Kilogramm schwere Gasflasche in einem Nebengebäude eines Wohnhauses explodiert.