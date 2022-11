In den letzten Tagen sollen Betrüger im Landkreis Prignitz mehrfach versucht haben, Menschen via "Google Play"- oder "PaySafe"-Karten abzuzocken. Per Anruf oder Messenger wurden in drei bekannten Fällen Personen dazu aufgefordert, derartige Zahl-Karten zu erwerben und die Codes zu übermitteln, wie die Polizeidirektion Nord am Sonntag mitteilte.

So geschehen Ende Oktober in Steffenshagen einem Stadtteil von Pritzwalk: Ein 42-Jähriger erhielt über WhatsApp die Aufforderung, Codes von "PaySafe"-Karten im Wert von 250 Euro zu übermitteln. Wenn er das nicht tue, wurde laut Polizei damit gedroht, sensible Bilder von ihm zu veröffentlichen. Er zahlte den Betrag. Nachdem weitere Forderungen folgten, meldete er sich bei der Polizei.