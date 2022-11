Die Feuerwehr in Potsdam hat am Mittwoch einen Esel aus einem Teich gerettet. Wie die Feuerwehr auf ihrem Twitter-Kanal mitteilte, sind die Einsatzkräfte am Morgen zu der Tierrettung nach Hermannswerder gerufen worden. Der Esel habe sich nicht aus eigener Kraft aus dem Wasser ziehen können.