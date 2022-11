Zwei Männer haben am Sonntagabend nach eigenen Angaben zuerst eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg teilweise zerstört und dann Benzin in die Wohnung geschüttet, das sie aber nicht entzündeten. Sie alarmierten daraufhin selbst die Feuerwehr, wie die Polizei am Montag mitteilte.