Streit um Erhöhung von Fernwärme-Preis in Kyritz geht vor Gericht

Ein Vermieter in Kyritz weigert sich, eine Preiserhöhung des Energieversorgers anzunehmen - der aber beharrt darauf, bezahlt zu werden. Mittendrin: 2.200 Mieter, die um ihre Heizungswärme bangen. Jetzt verhandelt ein Gericht über den Streit.

Der Streit um die Fernwärme-Preise im Kyritzer Wohngebiet West (Ostprignitz-Ruppin) soll am Montagvormittag vor dem Landgericht Neuruppin verhandelt werden.

Die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft (KWG) hat beim Gericht einen Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Energieversorger Energicos beantragt. Die Wohnungsbaugesellschaft will damit die Wärmeversorgung bis Ende April kommenden Jahres, dem Ende der Heizperiode, juristisch sicherstellen lassen.

Weil in Kyritz eine Wohnungsbaugesellschaft und der Energieversorger im Clinch um die Preise liegen, könnte 2.200 Mietern die Fernwärme abgestellt werden. Der Vermieter hat ein Angebot des Energieversorgers nun abgelehnt.

Vermieter in Kyritz lehnt Angebot von Energieversorger ab

Seit Längerem streiten die Wohnungsbaugesellschaft und der Versorger über eine Erhöhung der Fernwärme-Preise. Die Wohnungsgesellschaft sieht sie als viel zu hoch an und zahlte deshalb nur einen Anteil. Anfang November war der Streit eskaliert, nachdem Energicos per Aushängen an den Wohnhäusern angekündigt hatte, die Fernwärme-Versorgung einstellen zu wollen. Davon wären gut 2.200 Mieter betroffen gewesen.

Danach hatte der Versorger dem rbb allerdings mitgeteilt, die Wärmeversorgung bis zum Verhandlungstermin nicht abstellen zu wollen.

Nach Angaben der KWG-Chefin von Mitte November verlangt Energicos 38 Cent pro Kilowattstunde. Das sei mehr als vier Mal so viel wie vor zwei Jahren und deutlich mehr als bei anderen Versorgen. Energicos hatte mitgeteilt, dass ein hoher sechsstelliger Betrag offen sei, den die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft in diesem Jahr nicht gezahlt habe