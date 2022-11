"Letzte Generation" setzt auch in dieser Woche Blockaden in Berlin fort

Mitglieder der Klima-Gruppe "Letzten Generation" blockieren seit Montagmorgen wieder mehrere Straßen in Berlin.



Laut Polizei haben sich sechs Aktivisten in Häftlings-Kostümen auf der Karl-Liebknecht-Straße Ecke Spandauer Straße im Bezirk Mitte festgeklebt. Im Ortsteil Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) blockieren fünf Demonstrierende die Kreuzung von Prenzlauer Allee und Danziger Straße.



In Charlottenburg-Wilmersdorf ist außerdem die A115 zwischen den Ausfahrten Hüttenweg und Dreieck Funkturm in Richtung Norden voll gesperrt. Dort demonstrieren drei Personen auf einer Schilderbrücke, eine von ihnen habe sich dort angeklebt, so die Polizei.