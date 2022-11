Kostenlose Antigenschnelltests erhalten bis Ende Februar weiterhin auch Kinder unter 5 Jahren, Schwangere im ersten Trimester, Menschen, die sich aus der Isolation freitesten wollen, Mitarbeiterinnen von Pflegeheimen und Krankenhäusern und Menschen mit Behinderungen. Die Finanzierung dafür sei bis Ende Februar gesichert, hieß es am Montag aus dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin.

Mit der Neuregelung sollen die Ausgaben für den Bund sinken, auch indem die Vergütung an die Testzentren verringert wird. Die aktuelle Regelung der staatlichen Finanzierung der Tests endet am 25. November. Über eine Anschlussverordnung wurde in den vergangenen Tagen in der Regierung abgestimmt.