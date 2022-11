Missstände in einer privaten Schweinehaltung hat die Tierschutzorganisation People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) in Karstädt in der Prignitz aufgedeckt.

Demnach lebten die Tiere im Stall zwischen Müll und Fäkalien. Außerdem waren sie - wie auf Aufnahmen von Peta zu sehen ist - stark abgemagert und mit Beulen übersät. Das zeige, dass die Tiere über lange Zeit schlecht gehalten wurden, sagte Lisa Kainz von Peta. "So abgemagert, wie diese Tiere waren, müssen sie über Wochen oder Monate nicht ausreichend mit Futter versorgt worden sein."

Die Beulen an den Tieren, die auf Entzündungen hindeuten würden, seien ein Zeichen für eine schlechte medizinische Versorgung, so Peta.