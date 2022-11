Mit der privaten "Humanistischen Hochschule Berlin", der HHB, ist in Berlin eine weitere Hochschule staatlich anerkannt worden. Die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft teilte am Dienstag mit, dass die HHB erfolgreich das Konzeptprüfungsverfahren des Landes durchlaufen habe.



Nach Angaben des Senats gehört Berlin zu den größten Wissenschaftsstandorten Deutschlands mit elf staatlichen, zwei konfessionellen und rund 30 staatlich anerkannten privaten Hochschulen. An diesen lehren, forschen, arbeiten und studieren demnach mehr als 250.000 Menschen.