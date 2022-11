Der rassistische Angriff auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg kommt vor Gericht. Das Amtsgericht Tiergarten hat die Anklage der Staatsanwaltschaft Berlin zugelassen, wie eine Justizsprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die 17-jährige Dilan wird an einer Berliner Tramhaltestelle von mehreren Personen verprügelt und nach eigenen Angaben rassistisch beleidigt. Niemand schreitet ein. Nach der Tat am Samstag verbreitet die Polizei eine Falschmeldung. Doch die Jugendliche wehrt sich erfolgreich.

"Ich habe an diesem Tag den Glauben an die Menschheit verloren"

"Ich wurde gestern in Berlin zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin", sagte sie in einem Video. Zudem schilderte sie ihre Ansicht, wie sich der Angriff zutrug: Demnach war sie in der M4 Richtung Greifswalder Straße unterwegs, als eine Gruppe Männer und Frauen sie grundlos massiv rassistisch beleidigt und bedrängt hätten. Die Erwachsenen seien betrunken gewesen.

Nachdem sie aus der M4 ausgestiegen sei, habe eine der Frauen an der Haltestelle zu ihr gesagt, sie solle eine Maske tragen - "dabei standen wir draußen und niemand von den ganzen Leuten hatte eine Maske an", so die Jugendliche. Sie hingegen habe in der Bahn die ganze Zeit über eine Maske getragen.