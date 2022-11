Schönebergerin Mittwoch, 02.11.2022 | 08:53 Uhr

Es wird zu klären sein, ob der verspätet eingetroffene Rüstwagen

a) wirklich wegen der Klimaproteste verspätet eintraf

b) die Aufgaben/das nötige Material des Rüstwagens nicht durch andere Feuerwehrfahrzeuge vor Ort bereitgestellt werden konnte. Der Rüstwagen enthält ja vieles, was die üblichen LHFs ebenfalls mitbringen, nur nochmal "in größer" und mit besonders auf technische Hilfeleistung geschultem Personal. Die Feuerwehr lebt seit jeher von Redundanz und Improvisation. Fehlt ein Mensch oder ein Fahrzeug, ist ein Teil an der Einsatzstelle kaputt, dann gibt es in aller Regel mehrfachen Ersatz.

c) welche Rolle die Medien dabei spielen, den Hype bei diesem tragischen Unfall um den Rüstwagen bei bislang vollkommen ungeklärter Sachlage, voranzutreiben.

d) ob private Pkws in der kompletten Stadt aus Feuerwehrsicht nicht verboten werden müssten. (Ich sehe ständig Rettungswagen, Feuerwehren nicht so schnell wie möglich vorankommen, weil Autos die Straßen verstopfen.)