Die Krebsdiagnose ist oft sehr hart und trifft die Betroffenen unvorbereitet. Nicht selten kommt es vor, dass Patienten nach der Diagnose einfach nach Hause geschickt werden und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wer den Kampf gegen den Krebs aufnehmen muss, dem fehlt es in den meisten Fällen nicht an medizinischen Hilfsangeboten. Doch die seelische Betreuung ist dabei in vielen Fällen nicht enthalten. Um die Lücke zu füllen, gibt es das Survivors Home [externer Link] in Wilmersdorf.

Vier Fälle von Hodenkrebs innerhalb weniger Monate haben die Krankheit nicht nur in der Fußball-Bundesliga in den Mittelpunkt gerückt. Ein Blick auf mögliche Ursachen im Sport und die betroffenen Profis als Vorbilder für mehr Sensibilisierung. Von Jakob Lobach

Der Männerabend erinnert fast ein bisschen an eine TV-Show inklusive der Promis. Die ehemaligen Handballnationalspieler Michael und Uli Roth sind gekommen. Beide haben den Krebs erfolgreich besiegt und sind jetzt Paten für das Thema Männergesundheit. In der Mitte des Raumes sind zwei Sofas aufgebaut, rund herum sitzt das Publikum. Die Zwillingsbrüder berichten über ihre Erkrankung und rufen dazu auf, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.

Für den Mediziner war der Austausch an diesem Abend genau der, den man braucht. "Es ist immer wieder schön, darüber zu reden und auch das Gefühl zu haben, dass man damit was bewirkt“, sagt Klatte. Er bestärkt den Handballprofi in seinem Engagement, unterstreicht die Notwendigkeit solcher Angebote und fordert mehr davon und möglichst in jedem Berliner Bezirk: "Es ist ganz toll, was die hier auf die Beine stellen, das ist genau das, was Krebspatientinnen und Patienten brauchen." Die Patienten würden vor allem Anlaufstellen brauchen, wo sie in ungestörter Atmosphäre sich austauschen und Beratungen bekommen könnten.

Bis zu 6.000 Menschen erwarten die Aktivisten jedes Jahr. Viele Veranstaltungen finden analog und Digital statt. So wurde der Männerabend beispielsweise live im Internet gestreamt und ist so auch nachträglich abrufbar.

"Ich freue mich, wenn Menschen in zwei oder drei Jahren sagen: Ich war damals am tiefsten Punkt meines Lebens und durch die Aktivitäten, die ich hier erleben durfte und konnte, hab ich wieder Kraft gefunden", so Pregizer.

Das Angebot in Wilmersdorf ist durch die Spende der Berlinerin Kristina Hahn möglich geworden. Auch sie hatte viele Jahre Krebs, bis sie den Kampf 2020 verlor. Sie besaß ein großes Haus in Wilmersdorf, welches sie ihrem Freund Stephan Pregizer mit den Worten vermachte: "Mach etwas sinnvolles daraus!“

Auch für Frauen gibt es Veranstaltungen der besonderen Art. So eine ist der Ladies-Talk. Dieser ist rund alle vier Wochen und hat immer andere Schwerpunkte. Moderatorin Nadja Will hat selbst den Brustkrebs erfolgreich bekämpft und möchte jetzt anderen Frauen Mut machen. Das Motto lautet gemeinsam statt einsam: "Und deshalb ist der Ladies Talk entstanden. Denn das war meine Vision: Hey, 'Selbsthilfegruppe' heißt: im Kreis sitzen. Der Ladies Talk ist eine Therapieauszeit und findet mit Bedacht an Orten statt, wo wir nicht mit Warten die Zeit überbrücken müssen, sondern wo wir leben."

Zum vergangenen Ladies-Talk ist auch Rentnerin Heidrun gekommen. Bereits seit vielen Jahren hat sie Brustkrebs. Ihr Tumor wächst nicht, sie hat gelernt, mit dem Krebs zu leben. Doch getraut darüber zu reden, hat sie sich lange nicht: "Es hat mein Lebenspartner gewusst und zwei Freunde, die haben es gewusst und sonst keiner." Und auch heute würden es nur sehr wenige wissen.

Erst Ladies-Talk-Initiatorin Nadja Will habe sie ermutigt, ihre Geschichte öffentlich zu machen. "Ich möchte so gerne meinen so erfolgreichen Weg weitergehen.“ Moderatorin Nadja Will ist von diesen Worten sichtlich gerührt: "Genau das ist das Geschenk. Ich weiß, hier in diesem Raum sind Menschen, die mehr als schwer krank sind. Und auch da kommen mir die Tränen. Aber Fakt ist, in dem Moment auch einfach zu bleiben und da zu sein."

Erst zögert Heidrun, doch dann ist sie bei der Perückenanprobe kaum zu bremsen. "Erst hab‘ ich gesagt: 'Ich will nicht.' Und jetzt renn ich von Perücke zu Perücke." Sie lacht und läuft schnellen Schrittes zum Spiegel. Worauf kommt es ihr an? "Alles was mir gut tut, was auf mein Herz zukommt, das ist es doch, was Spaß ist und dieser Spaß ist so wichtig für uns."