Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Kreuzberg ist ein Auto gegen die Außeneinrichtung eines geschlossenen Cafés gefahren.

Der 28-jährige Fahrer eines VW fuhr am Samstagabend auf der Markgrafenstraße in Richtung Rudi-Dutschke-Straße, als er an einer Kreuzung mit dem Renault eines 43-Jährigen zusammenprallte. Dieser war auf der Rudi-Dutschke-Straße in Richtung Oranienstraße unterwegs.

Der Fahrer des Renault gab gegenüber der Polizei an, dass er beim Versuch auszuweichen auf den Gehweg der Markgrafenstraße geriet und dort gegen mehrere Stühle und Tische eines Cafés sowie einen Metallpoller und die Eingangstür des Lokals stieß.

Ihm und den anderen Fahrer geschah nichts, einer der Mitfahrer im VW wurde jedoch leicht am Knie verletzt. Die 30-jährige schwangere Mitfahrerin des Renault-Fahrers wurde durch die Rettungskräfte vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.