Feuerwehr rettet bei Wohnhausbrand in Wittenberge 50 Menschen

Do 24.11.22 | 07:21 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in der Bahnstraße von Wittenberge (Prignitz) hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Das bestätigte die Polizeiinspektion Prignitz dem rbb auf Nachfrage. Der Feueralarm ging demnach gegen 1.20 Uhr ein.

Etwa 50 Mieter seien von Feuerwehrleuten über Drehleitern aus ihren Wohnungen ins Freie gerettet worden, hieß es weiter. In beiden Treppenaufgängen habe sich starker Rauch gebildet, erklärte der Sprecher. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnisse niemand.