Der Publizist, Sprachkritiker, Journalist und Dozent Wolf Schneider ist tot. Er starb am Freitag in Starnberg, wie seine Familie auf Anfrage mitteilte. Zunächst hatte die "Süddeutsche Zeitung" auf ihrer Webseite [sueddeutsche.de] berichtet. Schneider, geboren in Erfurt und aufgewachsen in Berlin, wurde 97 Jahre alt.