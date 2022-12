Kinder, die in diesem Jahr in Berlin oder Brandenburg geboren wurden, haben besonders häufig die Namen Charlotte oder Oskar bekommen. Sie führen die Hitliste an, die der Vornamen-Experte Knud Bielefeld alljährlich erstellt. Die Statistik des Hobby-Namensforschers wurde am Freitag in Ahrensburg in Schleswig-Holstein veröffentlicht.