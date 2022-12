BSR-Winterdienst kann Überfahrt am Dreieck Funkturm wieder räumen

A100-Brücke in Berlin

So 11.12.22 | 16:35 Uhr

Mitte November hatte es lange Staus gegeben , weil die Überfahrt auf die Avus immer wieder wegen Glätte gesperrt werden musste. Der Tunnel Tegel musste zwischenzeitlich geschlossen werden, weil es soviel Verkehr gab. Der Grund dafür: Die üblichen Streu- und Räumfahrzeuge der BSR sind schwerer, als für diesen Abschnitt zugelassen. Die Autobahngesellschaft des Bundes prüfte das Bauwerk über der Halenseestraße nach den Sperrungen, am 23. November wurde die Brücke wieder freigegeben.

Die sanierungsbedürftige Brücke zwischen der Berliner Stadtautobahn 100 und der A115 kann wieder vom Winterdienst befahren werden, dank leichterer Fahrzeuge. Auf die greift die zuständige Berliner Stadtreinigung (BSR) nun zurück, teilte ein Sprecher rbb|24 am Sonntag auf Anfrage mit.

Wer derzeit von Norden kommend von der A100 am Funkturm auf die Avus fahren will, landet leicht im Stau: Bei Glätte wird die Überfahrt gesperrt. Streufahrzeuge dürfen dort nicht mehr eingesetzt werden - weil sie zu schwer sind.

Nun hätten BSR und die verantwortliche Autobahn GmbH des Bundes eine gemeinsame Lösung gefunden, so dass der Winterdienst auf der sanierungsbedürftigen Brücke seit dem 1. Dezember wieder sichergestellt sei, sagte BSR-Sprecher Harnisch am Sonntag. "Die winterdienstliche Bearbeitung erfolgt nunmehr durch Autobahn-Winterdienstfahrzeuge eines Dienstleisters der BSR, deren Gewicht im beladenen Zustand unter 12 Tonnen liegt. Damit wird der aktuellen Ausnahmegenehmigung Genüge getan", erklärte Harnisch.

Eigentlich hat die BSR den Angaben ihres Sprechers zufolge nur Autobahn-Winterdienstfahrzeuge von mindestens 18 Tonnen Gesamtgewicht, nach den geltenden Gesetzen dürfen sie die marode Brücke damit nicht befahren. "Eine Ausnahmeregelung für unsere Winterdienstfahrzeuge, die wir in den vergangenen Jahren regelmäßig erhalten haben, wurde uns in diesem Jahr nicht mehr gewährt", hatte der BSR-Sprecher Sebastian Harnisch im November dem rbb gesagt.

Für den Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen und Fußgängerüberwegen ist in Berlin die Berliner Stadtreinigung (BSR) zuständig. Prioriät haben hier nach eigenen Aussagen des Unternehmens die Stadtautobahnen und Hauptverkehrsstraßen, Straßen mit Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, Radstreifen und Fußgängerüberwege. Erst wenn diese mithilfe der mehreren hundert Räum- und Streufahrzeuge beräumt oder gestreut sind, kommen, so die BSR, die Nebenstraßen an die Reihe.

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind hierfür in zwei, bei extremen Wetterlagen in drei Schichten - also rund um die Uhr - unterwegs. Die Wintersaison läuft für die Stadtreinigung vom 1. November bis zum 31. März.