Zuckende, rote Blitze in Berlin-Friedrichshain in Dauerschleife: Ein stationärer Blitzer hat am 1. Weihnachtsfeiertag viele Autofahrer verunsichert. Der Notruf der Polizei lief heiß, weil die Blitzersäule ohne Anlass "wild um sich schoss".

Rote Stroboskoplichter zuckten am Sonntagabend unaufhörlich an einer Straßenkreuzung an der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain. Nach Polizeiangaben geriet eine sogenannte Blitzersäule Ecke Magdalenenstraße außer Rand und Band.