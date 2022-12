Am Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) hat es im laufenden Jahr 14 Zwischenfälle mit Drohnen gegeben. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Montag mit. In Frankfurt am Main (26) und Hamburg (17) wurden allerdings noch mehr Fälle registriert.

80 Prozent der Störungen in diesem Jahr hätten im Umfeld der größeren Verkehrsflughäfen stattgefunden, hieß es weiter.

Im Mai sorgte eine Drohne am BER für Verspätungen.