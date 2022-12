Nun ist er wohl da, der Winter: In weiten Teilen Berlin und Brandenburgs hat in der Nacht zum Montag leichter Schneefall eingesetzt. Fast durchweg herrscht leichter Frost. Die Straßen können glatt sein.

Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich am Montagmorgen auf glatte Straßen einstellen. Die Woche startet mit frostigen Temperaturen und vielen Wolken am Himmel.

Bis in die Mittagsstunden kommt es gebietsweise immer wieder zu Schneefällen und Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach ist vor allem der Süden Brandenburgs bis zum Mittag von Glatteis und Schneefällen betroffen, dann sollen die Wolken allmählich in Richtung Sachsen und Polen abziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei Grad Celsius und null Grad Celsius.