Eine Verfolgungsfahrt in der Nacht endete in einem Vorgarten in Berlin-Mahlsdorf. Wie die Polizei dem rbb am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden drei Personen festgenommen. Demnach sind der 18 Jahre alte Fahrer und zwei Mitfahrer zuvor vor der Polizei geflüchtet.

Die Einsatzkräfte wollten sie den Angaben zufolge gegen 2:10 Uhr in Eiche (Barnim) zu einer Kontrolle anhalten. Der Fahrer habe aber beschleunigt und flüchtete mit dem Fahrzeug nach Berlin. Nach Angaben der Polizei fuhr er dabei mehrfach über rote Ampeln und deutlich zu schnell.