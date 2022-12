Ostdeutsche Eisenbahn und Berliner Fahrgastverband ziehen ein erstes positives Fazit nach dem Fahrplanwechsel am Sonntag. Bis auf wenige Zwischenfälle habe alles funktioniert. Mit Spannung wird nun der Berufsverkehr am Montag erwartet.

Dass die Online-Fahrplanauskünfte und die Anzeigen an den Bahnsteigen am Sonntag teilweise nicht richtig funktionierten, sei allerdings holprig gewesen. Die ODEG habe den Fehler aber beheben können, so dass alles wieder sichtbar sei.

"Wir mussten in einem Notsystem, was es extra für solche Fälle gibt, jeden Zug wieder einzeln anlegen und wenn man das einmal gemacht hat für alle Züge - das sind bei dem RE 1 mehr als 40 Züge - dann sieht man sie auch wieder in der Auskunft und auch wieder an den Bahnsteigen", so Pauli weiter

Spannend wird es laut ODEG-Chef nochmal am Montag. "Dann kommt die dritte Zuggruppe hinzu. Am Wochenende fahren wir ja nur im Halbstunden-Takt zwischen Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) und werktags ja im 20-Minuten-Takt. Und das wird natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte, wo man gucken muss, wie gut funktioniert das jetzt alles."