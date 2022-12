Schnee und Eiseskälte wird es über die Weihnachtstage in der Region nicht geben. Für verregnetes Wetter über die Feiertage haben Wetterexperten sogar einen Namen, denn es kam in den letzten Jahren häufiger vor. Von Anna Bordel

Statistisch gesehen hätte es für sogenanntes "Weihnachtstauwetter" in den vergangenen Jahren eine Häufung gegeben: Um Weihnachten herum bringen Südwest-Winde verhältnismäßig häufig wärmere Luft und Schauer in die Region, bestätigt Rudolph.

Heiligabend schauert es vor allem am Vormittag. "Wir können am Nachmittag immerhin auf ein paar Minuten Sonne hoffen", so Rudolph. Man wisse nur noch nicht genau wo und wann. Die Daumen sollten beim Weihnachtsspaziergang also gedrückt und die Augen offen gehalten werden.

Das Thermometer gehe auf sechs bis sieben Grad hoch. Am ersten und zweiten Weihnachtstag wird es dann sogar bis zu neun Grad, im Süden Brandenburgs mancherorts sogar bis zehn Grad kalt oder warm, wie man es sehen möchte. Auch an diesen beiden Tagen kann es immer mal regnen, so der Wetterexperte.

Danach gehen laut Rudolph die Temperaturen zwar wieder runter, "winterliches Wetter ist aber auch dann nicht in Sicht", sagt der Experte. Immerhin hätte es bislang in diesem Jahr ja schon einige Male geschneit.