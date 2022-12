6. Jahrestag des Terroranschlags - Berlin erinnert in Andacht an die Opfer vom Breitscheidplatz

So 18.12.22 | 16:22 Uhr

Bild: PRESSCOV/Michael Kuenne

Mit einer Andacht, Glockenschlägen und der Verlesung der Namen wird am Montag in Berlin an die Opfer des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz erinnert. Vor sechs Jahren hatte ein Islamist einen LKW in den Weihnachtsmarkt gesteuert.

Am Montag wird in Berlin der Opfer des Terroranschlags am Breitscheidplatz gedacht

Um 19 Uhr findet in der Gedächtniskirche eine Andacht statt

Anschließend werden am Mahnmal "Goldener Riss" die Namen der Toten verlesen und die Glocken für sie geläutet



Zum 6. Jahrestag des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz soll am Montagabend in Berlin an die Opfer erinnert werden. Für 19 Uhr ist in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eine Andacht geplant. Um 20 Uhr werden dann vor den Stufen zur Kirche, am Mahnmal "Goldener Riss", die Namen der Verstorbenen und der Verletzten des Anschlags verlesen. Ebenso sollen um 20:02 Uhr 13 Kirchenglocken-Schläge erklingen - jeweils einer für die Opfer des Anschlags.



An der Andacht sollen Opfer und Angehörige teilnehmen, aber auch Politiker:innen. Laut Berliner Senatskanzlei kommen unter anderem Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und die Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Bahar Haghanipour (Grüne).



"Berlin bis ins Mark erschüttert"

Bereits am Freitag hat die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) an den islamistischen Anschlag auf dem Breitscheidplatz erinnert. Berlin habe dieser Terroranschlag bis ins Mark erschüttert, erklärte sie. "Es hätte jede und jeden von uns treffen können. Berlin wird diese Tat und diesen Tag nie vergessen." Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner (SPD), mahnte, die Gesellschaft dürfe sich durch den Terror nicht spalten lassen.



13 Todesopfer am 19. Dezember 2022

Am Abend des 19. Dezember 2016 war der Islamist Anis Amri mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren. Zwölf Menschen starben bei der Tat. Das 13. Todesopfer starb im Oktober 2021 an den Folgen einer schweren Verletzung, die der Mann sich zugezogen hatte, als er Erste Hilfe leistete. Etwa 70 Menschen wurden verletzt, manche von ihnen schwer. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.



Der Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz und die Folgen

Bild: dpa/Simone Kuhlmey Am Abend des 19. Dezember 2016 steuert der islamische Terrorist Anis Amri einen Lastwagen in die Besuchermenge des Weihnachtsmarktes am Berliner Breitscheidplatz. Durch den Terroranschlag verlieren 13 Menschen ihr Leben.



Bild: dpa/Britta Pedersen Für die Tat entwendet Amri den Sattelschlepper einer polnischen Spedition und erschießt den LKW-Fahrer.

Bild: rbb Als Amri das Fahrzeug in die Marktstände steuert, sterben elf Personen. Ein Ersthelfer verstirbt im Jahr 2021 an den Folgen seiner schweren Verletzung. Mehr als 60 Personen werden bei der Terrortat verletzt, viele von ihnen schwer.

Bild: dpa/Emmanuele Contini Amri gelingt zuerst die Flucht. Die Sicherheitsbehörden werden in Alarmbereitschaft versetzt.In Berlin sind Polizisten mit Maschinengewehren auf den Straßen zu sehen.

Bild: dpa/Daniele Bennati Vier Tage später, am 23. Dezember 2016, wird Amri in Mailand bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.



Bild: dpa/Simone Kuhlmey Der Terroranschlag sorgt weltweit für Entsetzen. Nach der Tat bekunden viele Menschen in Berlin Mitgefühl mit den Opfern.

Bild: dpa/Michael Kappeler Unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, Innensenator Thomas de Maiziere, Außenminister Frank-Walter Steinmeier sowie Innensenator Andreas Geisel.

Bild: dpa/Emmanuele Contini Vor der Gedächtniskirche entsteht ein Meer aus Kerzen und Blumen.

Bild: AP Photo Christliche, jüdische und muslimische Geistliche verurteilten gemeinsam das Attentat.

Bild: dpa/Emmanuele Contini Viele Bürger:innen tragen sich in das Kondolenzbuch ein, andere hinterlassen Botschaften vor der Gedächtniskirche.



Bild: dpa/Marcin Bielecki Am 30. Dezember gedenken Lastwagenfahrer in Wysoka Zachod (Polen) mit einem Konvoi des getöteten polnischen LKW-Fahrers.

Bild: dpa/Maurizio Gambarini Im Jahr nach dem Anschlag und den folgenden Jahren werden zum Schutz vor weiteren Anschlägen Betonpoller auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz installiert.



Bild: dpa/Maurizio Gambarini Am Ort des Terroranschlags wird ein Mahnmal errichtet: der "Goldene Riss".



Bild: dpa/Christoph Soeder Der Riss durchzieht einen Teil des Bodens auf dem Breitscheidplatz und wird mit einer goldfarbenen Legierung aufgefüllt.

Bild: dpa/Simone Kuhlmey Das Mahnmal, auf dem auch die Namen der Opfer zu lesen sind, wird am 19. Dezember 2017 am Breitscheidplatz eingeweiht.

Bild: dpa/Hannibal Hanschke Fünf Jahre nach dem Anschlag stirbt im Oktober 2021 ein 49-Jähriger an den Folgen seiner Verletzung. Das 13. Opfer wurde als Ersthelfer - vermutlich von einem herunterfallenden Balken - schwer am Kopf verletzt.

Bild: dpa/Fabian Sommer Betroffene des Attentats - Angehörige, Verletzte oder Ersthelfer - üben nach dem Attentat wiederholt Kritik. Zunächst empören sie fehlende Unterstützung und schleppende, bürokratische Abläufe. Sie werfen den deutschen Sicherheitsbehörden aber auch vor, dass der Anschlag hätte verhindert werden können. Es zeigt sich, dass Amri den Sicherheitsbehörden vor dem Anschlag als Drogendealer und gewaltbereiter "Gefährder" mit Kontakten zu radikalen Islamisten bekannt gewesen ist.



Bild: dpa/Hannibal Hanschke Bei einer Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag des Anschlags sagt Bundespräsident Steinmeier 2021, der Staat habe sein Versprechen auf Schutz und Sicherheit nicht eingehalten. Das Staatsoberhaupt kritisiert außerdem Versäumnisse bei der Unterstützung der Hinterbliebenen und Verletzten.



