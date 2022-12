Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat anlässlich der Weihnachtsfeiertage an die Not der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Bürgerinnen und Bürger erinnert. Millionen Menschen säßen buchstäblich im Dunkeln, weil ihre Energieversorgung und Infrastruktur nach russischen Bombenangriffen zerstört sei, erklärte er in der "Berliner Morgenpost". Die weihnachtliche Botschaft vom Frieden auf Erden sei in diesem Jahr besonders wichtig.

Auch in Berlin feierten Menschen das christliche Fest in Armut und Kälte, hätten Eltern keine Möglichkeit, ihren Kindern Weihnachtswünsche zu erfüllen. "Ein Skandal, der uns nicht unberührt lassen darf", mahnte der katholische Erzbischof von Berlin. Doch nicht weit entfernt kämpften auch an diesem Tag Menschen in den Ruinen ihrer Häuser und in zerbombten Krankenhäusern in eisiger Kälte um das nackte Überleben.