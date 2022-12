In einer Notunterkunft für Obdachlose in Berlin-Friedrichshain ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb sagte, brannte ein Überseecontainer auf dem Gelände an der Straße Am Containerbahnhof. Betroffen sei auch die Elektroversorgung der Traglufthalle gewesen. Die Halle fiel daher anschließend in sich zusammen.